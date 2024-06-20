محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وخلال اللقاء هنأ الأنبا بولا محافظ الغربية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مؤكدا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن والسلامة والرخاء.

من جانبه، أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، متمنيا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار

رفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بالسنطة وزفتى وسمنود والمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستكمال جولته الصباحية المكبرة والتي بدأها في السابعة من صباح اليوم بمراكز طنطا وبسيون وكفر الزيات لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور المرورية،للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

وقام المحافظ بمتابعة الحملات المكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بالطرق السريعة بالسنطة وزفتى وسمنود والمحلة (طريق طنطا السنطه زفتى الجديد، طريق كفر كلا الباب، طريق السنطه القديم حتى زفتى، كوبري النيل حتى حدود الدقهليه، سمنود من كوبري منية سمنود وحتى كوبري أبو اسماعيل، طريق ميت عساس حتى حدود الدقهليه، ميت عساس الدائري سمنود المحلة، طريق المحلة طنطا ).

ووجه المحافظ خلال جولته بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة والاهتمام بصيانة كشافات الإنارة بالطرق العامة والسريعة واستبدال الكشافات التالفة لإنارة الطرق لتسهيل الحركة عليها وتحقيق مستوى من الامان للمارة فضلا عن عدم السماح بوجود اي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين وحفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

وشدد رحمي على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.