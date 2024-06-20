ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

تصدرت حالة الطقس، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإعلان عن بدء فصل الصيف اليوم رسميًا الموافق الخميس 20 يونيو، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع بداية فصل الصيف هذا العام، ويستعرض الدستور في التقرير التالي، حالة الطقس اليوم وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الأجواء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من 2 – 3 درجات تزامنًا مع الإعلان عن بدء فصل الصيف اليوم الخميس، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة والوجه البحري

العظمى 38

الصغرى 26

السواحل الشمالية

العظمى 32

الصغرى 22

جنوب سيناء

العظمى 42

الصغرى 30

شمال الصعيد

العظمى 40

الصغرى 26

جنوب سيناء

العظمى 45

الصغرى 30

ظاهرة فلكية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام تزامنًا مع بدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة على أغلب الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.