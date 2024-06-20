"الطريقة العزمية": قرار الرئيس بترميم ضريح ومقبرة الشيخ الشعراوى صائب

وجه الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية ورئيس الاتحاد العالمى للتصوف بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد توجيهاته إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، مشيرًا إلى أن قرار ترميم ضريح إمام الدعاة صائب.

وأوضح "أبوالعزائم" أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقامات وأضرحة الصالحين، أمر فى غاية الأهمية، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الرجل لديه نزعة روحية كان سببها نشأته، حيث ولد فى منطقة الجمالية فى حضرة الإمام الحسين ومقامات أهل الله التى تنتشر فى هذه المنطقة، الأمر الذى جعله يعلم جيدًا مدى حب المصريين للصالحين، والشيخ محمد متولى الشعراوى هو إمام الدعاة ومعشوق المصريين ولذلك ترميم ضريحه بعدما غرق فى مياه الصرف الصحى أمر هام جدًا.

شيخ العزمية: الاهتمام بأضرحة الصالحين واجب

وتابع "شيخ الطريقة العزمية " قائلًا: الاهتمام بأضرحة الصالحين من أهل التصوف وأهل العلم واجب على ولى الأمر فى أى دولة، وهذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبرهن لنا كل يوم أنه محب لأهل الله وأولياء الله، وهذه المحبة تتجسد فى أفعاله التى يقوم بها، فنشكره على ذلك.

عطل يتسبب فى غرق ضريح "الشيخ الشعراوى"

وكان قد تسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف بمنطقة دقادوس، مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومنطقة المقابر بمياه الصرف الصحي.

وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، ما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

وكانت الطرق الصوفية قد وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد هذا القرار الهام بترميم ضريح ومقام الشيخ محمد متولى الشعرواى.