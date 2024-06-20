الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطريقة العزمية": قرار الرئيس بترميم ضريح ومقبرة الشيخ الشعراوى صائب

د. علاء الدين أبوالعزائم..
د. علاء الدين أبوالعزائم.. شيخ الطريقة العزمية

وجه الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ  الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية ورئيس الاتحاد العالمى للتصوف بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد توجيهاته إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، مشيرًا إلى أن قرار ترميم ضريح إمام الدعاة صائب.

وأوضح "أبوالعزائم" أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقامات وأضرحة الصالحين، أمر فى غاية الأهمية، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الرجل لديه نزعة روحية كان سببها نشأته، حيث ولد فى منطقة الجمالية فى حضرة الإمام الحسين ومقامات أهل الله التى تنتشر فى هذه المنطقة، الأمر الذى جعله يعلم جيدًا مدى حب المصريين للصالحين، والشيخ محمد متولى الشعراوى هو إمام الدعاة ومعشوق المصريين ولذلك ترميم ضريحه بعدما غرق فى مياه الصرف الصحى أمر هام جدًا.

شيخ العزمية: الاهتمام بأضرحة الصالحين واجب 

وتابع "شيخ الطريقة العزمية " قائلًا: الاهتمام بأضرحة الصالحين من أهل التصوف وأهل العلم واجب على ولى الأمر فى أى دولة، وهذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبرهن لنا كل يوم أنه محب لأهل الله وأولياء الله، وهذه المحبة تتجسد فى أفعاله التى يقوم بها، فنشكره على ذلك.

الطريقة العزمية: المجالس الصوفية تحارب التطرف وتحمي المجتمع من الفكر الدخيل

عطل يتسبب فى غرق ضريح  "الشيخ الشعراوى" 

وكان قد تسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف بمنطقة دقادوس، مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في غرق ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومنطقة المقابر بمياه الصرف الصحي.

وفوجئ زوار الضريح بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، ما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

وكانت الطرق الصوفية قد وجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد هذا القرار الهام بترميم ضريح ومقام الشيخ محمد متولى الشعرواى. 

الطريقة العزمية قرار الرئيس ترميم ضريح مقبرة الشيخ الشعراوي صائب

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه