الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأقمار الصناعية تكشف تضاعف عدد الوفيات فى السودان بسبب الحرب

السودان
السودان

كشفت وكالة رويترز عن زيادة كبيرة في أعداد الضحايا في دارفور جراء الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، واتضح ذلك في اتساع حجم المقابر حول المخيمات.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن هناك 14 مقبرة تتوسع بسرعة في منطقة دارفور التي مزقتها الحرب في السودان، مشيرة إلى أن التحليلات تظهر تسبب المجاعة والمرض في خسائر فادحة وسط المدنيين بسبب منع دخول المساعدات الغذائية والطبية. 

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الأقمار الصناعية تكشف حجم الضحايا في دارفور

وأكدت الوكالة أن هناك مجاعة تلوح في الأفق في دارفور جراء استمرار الأزمة الإنسانية، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين فقط في مايو الماضي تم رصد وفاة 28 طفلًا في دارفور بسبب سوء التغذية وقلة الأدوية.

وبحسب التقرير لا يقتصر الأمر على الأطفال الذين يموتون جراء الجوع ونقص الأدوية فقد تم رصد العديد من الحالات التي توفيت وسط صفوف البالغين بسبب قلة الأدوية وصعوبة إجراء عمليات جراحية ضرورة.

وأشار التقرير إلى زيادة أعداد المقابر حول مخيمات النزوح في دارفور كما في مخيم كالما. 

ويظهر تحليل أجرته رويترز لصور الأقمار الصناعية أن المقبرة الواقعة على الطرف الجنوبي من مخيم كلما توسعت بمعدل 2.5 مرة في النصف الأول من عام 2024 عما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2023.

وتتوسع المقابر بحسب صور الأقمار الصناعية بسرعة في أماكن أخرى في منطقة دارفور، التي دمرتها الحرب منذ بدء تمرد قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني.

وفي مخيم زمزم للنازحين، الذي يؤوي الآن مئات الآلاف من الأشخاص، توسعت المقبرة الواقعة على الحافة الجنوبية للمنشأة في النصف الأول من عام 2024 بشكل أسرع بنحو ثلاث مرات مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

وحددت رويترز 14 مقبرة في 5 تجمعات ومخيمات في أنحاء دارفور توسعت بسرعة في الأشهر الأخيرة، فقد نمت مساحة المقابر الجديدة في مقابر الدفن هذه بمعدل أسرع بثلاث مرات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.  

وتكشف صور الأقمار الصناعية  إلى جانب بيانات انعدام الأمن الغذائي، والصور ومقاطع الفيديو لأطفال هزيلين، والمقابلات مع عشرات الأشخاص بالمخيمات عن مدى انتشار الجوع والمرض بسرعة في السودان بحسب التقرير.

وأفادت رويترز هذا الشهر بأن ما يقدر بنحو ثلاثة أرباع مليون شخص في السودان قد يواجهون نقصًا كارثيًا في الغذاء بحلول سبتمبر المقبل، وفقًا لتوقعات أولية للمنظمة الرائدة في مجال مراقبة المجاعة في العالم، كما تشير التوقعات إلى أن 9 ملايين شخص، أي ما يقرب من 20% من السكان، يواجهون حالة غذائية طارئة أو أسوأ من ذلك.

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