ضبط طالب اعتدى جنسيًا على 5 أطفال فى الزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، القبض على طالب متهم بالتعدي على 5 أطفال جنسيًا في منطقة الزاوية الحمراء.

وتلقى قسم شرطة الزوايا الحمراء بلاغًا من 5 أشخاص يتهمون طالبًا يبلغ من العمر 16 عاما بالتعدي جنسيًا على أبنائهم داخل شقة سكنية في دائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وبإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه تعدى على الأطفال جنسيًا تحت تهديد السلاح، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.