أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 ونصيب الفرد

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 من نتائج البحث الأكثر رواجًا عبر محرك "جوجل" العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتابع المواطنون بشكل مستمر أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 في جميع المحافظات.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

لم تشهد أسعار السلع التموينية أي زيادة لشهر يونيو 2024، حيث ستظل الأسعار كما كانت في شهر مايو لتكون بذلك الأسعار كالتالي:

- سكر معبأ كيلوجرام: 12.60 جنيه

- أرز معبأ كيلوجرام: 12.60 جنيه

- زجاجة الزيت 800 مللي: 30 جنيهًا

- دقيق معبأ 1 كيلوجرام: 18 جنيهًا

- مكرونة معبأة 400 جرام: 6.50 جنيه

- مكرونة معبأة 800 جرام: 13 جنيهًا

- فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات

- عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا

- مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنيهًا

- شاي ناعم 40 جرام: 5 جنيهات

- الصلصة 300 جرام: 8 جنيهات

- المربى 350 جرامًا: 16 جنيهًا

- التونة مفتتة 140 جرامًا: 18 جنيهًا

- جبنة تتراباك 250 جرامًا: 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جرامًا: 7 جنيهات

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا

- مسحوق أتوماتيك 800 جرام: 25 جنيهًا

- صابون غسيل 125 جرام: 3 جنيهات

- صابون تواليت 125 جرام: 7.50 جنيه

- لبن جاف 125 جرام: 25.50 جنيه

- خل 5% 900 مللي: 6 جنيه

- ملح طعام 300 جرام: 1.25 جنيه

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات: 6 جنيهات

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرام: 3 جنيهات

- بسكويت يويوز سادة 25 جرام: 1.5 جنيه

- بسكويت أنواع: 3.75 جنيه

- بسكويت ويفر أنواع: 2.75 جنيه

- بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه

- قهوة سريعة الذوبان 18 جرام: 4 جنيهات

- الطحينة البيضاء 140 جرامًا: 2.50 جنيه

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا: 3 جنيهات.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر يونيو 2024

يتم تخصيص السلع التموينية لكل فرد لشهر يونيو 2024 على النحو التالي:

- زجاجة زيت بحجم 800 مللي لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة.

- كيلو سكر لكل فرد، بحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر لكل بطاقة.