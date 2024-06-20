الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز

حفيد الشيخ المنشاوى: كان الأب الحنون الطيب ويعامل أولاده معاملة حسنة

محمد صديق المنشاوي
محمد صديق المنشاوي

قال علاء المنشاوي، حفيد الشيخ محمد صديق المنشاوي، إن العائلة تحيي ذكرى جده بتلاوة القرآن وعمل ختمة قرآنية، مشيرًا إلى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لجده لمضاعفة حسناته ووصول الثواب له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: الشيخ محمد صديق المنشاوي لم يكن يرغب في المشاركة في إذاعة القران الكريم، لأنه لم يكن يحب الأضواء والشهرة، منوهًا إلى أن الشيخ انتقل إلى الإذاعة المصرية من خلال لجنة خاصة للاستماع إلى تلاوته واعتماده ضمن قراء الإذاعة، وبعدها عرفه العالم من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن الشيخ محمد المنشاوي تعلم القرآن على يد والده صديق المنشاوي، وأكمل حفظ القرآن وتعلم الأحكام والتجويد في القاهرة، موضحًا أن عدد أحفاد الشيخ المنشاوي كبير، ولكنهم ليسوا من حفظة القرآن الكريم.

وأوضح أن الشيخ المنشاوي كان الأب الحنون الطيب، وكان يعامل أولاده معاملة حسنة وفقًا لتعاليم الإسلام، وكان دائمًا يفضل الجلسات الأسرية ويعلمهم القرآن الكريم، وسيرته ظلت حاضرة بين أفراد أسرته والعالم كله.

أحفاد الشيخ المنشاوي المنشاوي الشيخ المنشاوي

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