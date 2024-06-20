توقيع غرامات على 3 شواطئ بالإسكندرية للمغالاة فى أسعار التذاكر وفرض إكراميات

وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية غرامات مالية على 3 شواطئ (جزيرة الذهب- البوريفاج- إدوارد خراط)؛ لفرض إكراميات على رواد الشواطئ، والمغالاة في أسعار التذاكر، محققين بذلك مخالفات لتعليمات محافظ الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

حملة للتفتيش على الشواطئ

وشن الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مرورية للتفتيش على شواطئ القطاع الشرقي لمتابعة انضباط العمل، وتوفير الراحة لرواد الشواطئ، حيث تواصل مع رواد الشواطئ للتأكد من أسعار تذاكر الدخول وتوفير الخدمات وعدم فرض الإكراميات.

وخلال التحدث مع الرواد، تم تلقى عدة شكاوى بفرض إكراميات على رواد شاطئي البوريفاج وجزيرة الذهب، وتم فرض غرامة مالية على الشاطئين نتيجة مخالفة فرش إكراميات على الرواد، وتم إرجاع المبالغ المالية، والتنبيه بعدم فرض إكراميات مطلقا، وفي حالة التكرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم توقيع غرامة على شاطئ إدوارد خراط، وذلك للمغالاة في أسعار تذاكر الدخول للرواد عن سعر التذكرة المسجل والمعتمد من الإدارة.

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن الشواطئ التي وقعت عليها غرامات مالية، هي أول غرامة توقع عليها فى الموسم الصيفي، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تنص على أن المخالفة الأولى إنذار والثانية والثالثة والرابعة غرامة، ثم يتم سحب الشاطئ ومصادرة التأمين وعدم السماح بدخول المزايدات مرة أخرى.

وكان قد أكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، انتشار مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على مستأجري الشواطئ بعدة تعليمات، والتي تشمل الالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ، وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية، والتأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وضرورة المتابعة والحفاظ على نظافتها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

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