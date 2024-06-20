بأكثر من طريقة.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يتابع ويترقب أغلب المواطنين من محدودي الدخل الراغبون في الحصول على وحدات سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي 2024، والموعد المقرر لبدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لذلك تصدر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عنوانين عمليات البحث الإلكترونية وأصبح أكثر الموضوعات التي تهم فئة كبيرة من المواطنين المصريين خاصة الشباب.

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية كل التفاصيل المتعلقة بموعد حجز وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي على هذا الرابط هنا.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عامًا.

لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي من قبل.

يجب أن يكون دخل المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 6،000 إلى 8،000 جنيه مصري للمتزوج.

يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي

- صورة من بطاقة الرقم القومي. - صورة من شهادة ميلاد. - صورة من المؤهل الدراسي. - إيصال حديث لسداد أحد المرافق؛ كهرباء أو غاز أو مياه. - شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل. - كما يجب إحضار شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أولا: الاستعلام عن طريق الرسائل النصية، من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بك إلى الرقم 1124 مع خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم، ثم الانتظار لوصول رسالة رد تحتوي على حالة طلبك.

ثانيا: الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر الخط الساخن من خلال الاتصال بالرقم الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي، ثم اتباع تعليمات موظف خدمة العملاء للاستعلام عن حالة طلبك.

رابعا: الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال مكاتب البريد المصري التوجه إلى أقرب مكتب بريد مصري، وإبراز بطاقتك الشخصية والرقم القومي، وطلب الاستعلام عن حالة طلبك لشقة الإسكان الاجتماعي.