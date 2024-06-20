الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيل مبتكرة لطرد الحشرات من المنزل في فصل الصيف

حشرات المنزل - صورة
حشرات المنزل - صورة ارشيفية

مع بداية فصل الصيف اليوم رسميًا الموافق 20 يونيو، تبدأ الحشرات في الهجوم على المنازل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتظل المبيدات الحشرية هي الحل للقضاء على الحشرات نهائيًا، ولكن ماذا لو كان أهل المنزل يعانون من نوع من أنواع الحساسية في تلك الحالة يجب اللجوء لى حيل مبتكرة لطرد الحشرات.

حيل مبتكرة لطرد الحشرات من المنزل في فصل الصيف

رش الفلفل الأسود المطحون في الأبواب والنوافذ يمنع دخول عدد كبير من الحشرات للمنزل في الصيف.

اخلطي 15 قطرة من زيت النعناع الأصلي مع 8 أوقية من الماء ضعيه في الأبواب والنوافذ يطرد النمل والعناكب والبعوض والفئران.

ضع أكياسًا من عشب اللافندر نفسه في أماكن التخزين واستخدمي زيت اللافندر في طرد الحشرات من الأبواب والوافذ من خلال خلطه مع القليل من الماء ورشه في الأماكن التي يمكن أن تدخل الحشرات منه.

يمنع الفلفل الحار المطحون سواء كان الشطة أو الفلفل الأسود حشرات المن، وبق الدانتيل، واليرقات، وعث العنكبوت وإبعاد الأرانب والفئران.

تأكد من مسح العدادات والطاولات جيدًا في نهاية كل يوم، ومسح الأرضية بانتظام أيضًا من أجل التقاط أي آثار أقدام لزجة.

لا تترك الأطباق المتسخة تنقع في الحوض حتى الصباح، لأنك قد تجد سربًا من الحشرات يتغذى على بقايا الطعام.

استخدام المبيدات التي تباع في الأسواق سواءً على هيئة بخاخٍ أو مسحوقٍ يوضع داخل زوايا المنزل وعند حروف الجدران.

استخدام مصيدة الناموس الكهربائية، أو أقراص المبيد التي تباع في الأسواق؛ إذ توضع داخل قطعةٍ توصل بقابس الكهرباء وتتسبب رائحتها في طرد الناموس.

بعض الحشرات يمكن التخلص منها من خلال تعقيم الأسطح والأرضيات باستخدام مواد تنظيف قوية وفعالة، كذلك يمكن التخلص من حشرات الفراش بغسل الأغطية بالماء الساخن.

الحشرات فصل الصيف الفلفل الاسود النعناع الفئران العناكب

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