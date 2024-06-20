عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

تدخل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ويبذل جهودًا مضنية لفك الاشتباك القائم بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بعد تبادل الاتهامات حول فشل التعاقد مع طلباته الفنية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

كولر يتهم إدارة الكرة في الأهلي بالفشل

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن كولر اتهم إدارة الكرة بالفشل في تلبية طلباته الفنية، بعد تعثر ضم كل من البوركيني محمد كوناتي والجزائري زين الدين بلعيد والمغربي يحيي عطية الله.

ولفت إلى أن "الخطيب" تلقى خلال وجوده في رحلة علاجه بفرنسا، رسائل من كولر عن عدم تلبية طلباته الفنية من قبل النادي، وهو الأمر الذي جعل رئيس النادي يطلب تقريرًا من قبل اللجنة وإدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، عن موقف المفاوضات مع اللاعبين الذين حددهم المدير الفني السويسري.

لجنة التخطيط تشرح للخطيب أسباب تعثر إتمام الصفقات

وأشار المصدر، إلى أن تقرير اللجنة بالتنسيق مع إدارة التعاقدات، جاء فيه أن إغلاق ملف مفاوضات البوركيني محمد كوناتي؛ بسبب مغالاة اللاعب في شروطه المالية، وتلويحه بعروض الخليج، بجانب اعتراض لجنة التخطيط على التعاقد معه بسبب مستواه الفني وأرقامه الضعيفة التي ظهرت مؤخرًا، والخوف من تكرار تجربة أنتوني موديست، لذلك تم غلق الملف.

أما بالنسبة للمغربي يحيى عطية الله؛ فإن فريقه الروسي طلب الحصول علي 2 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب أو الحصول على مليون يورور نظير الإعارة لمدة موسم. وبالنسبة للجزائري زين الدين بلعيد؛ فإن وجود أكثر من وكيل في الصفقة أفسدها، بجانب وجود عرض بلجيكي لضمه أيضًا، وهو ما جعل الصفقة تتعثر في المرحلة الأخيرة من التفاوض مع اللاعب وناديه.

وأوضح المصدر، أن كولر شدد في رسالته مع "الخطيب" علي ضرورة التعاقد مع 5 لاعبين جدد في مراكز المهاجم والظهير الأيسر وثنائي في الخط الدفاعي ولاعب في خط الوسط، في حالة السماح برحيل المالي أليوديانج في الصيف.

وأشار إلى أن "الخطيب" طلب من لجنة التخطيط التنسيق مع كولر علي اختيار مهاجم أجنبي سوبر من قائمة اللاعبين الذين تم ترشيحهم للجهاز الفني؛ من خلال إدارة الاسكاوتنج أو بعض شركات التسويق الأوروبية.