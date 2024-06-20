الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل المخ الضاني.. إحدى الأكلات الشعبية ذات المذاق الخاص

المخ الضاني
المخ الضاني

بمناسبة عيد الأضحي 2024 يمكن تقديم طريقة عمل المخ بأسهل طريقة سواء محمر أو مسلوق بوصفات متوفرة في كل مطبخ، فيما يلي إليكم طريقة عمل المخ بأسهل وصفات مميزة، حيث أنه عمل المخ في عيد الأضحى من إحدى الأكلات الشعبية ذات المذاق المتميز والمختلف ولها طريقة خاصة في التحضير.

طريقة عمل المخ الضاني 

ويمكن تقديم المخ بأكثر من طريقة، ولهذا يمكنك اتباع طريقة عمل المخ من خلال الوصفات التالية.

1-نحضرالمخ الضأني. 

2-كوب عصير ليمون.

3- حبة من المستكة.

4- ورق الغار.

5-بصلة كبيرة مقطعة .

6-ملح وفلفل أسود.

7-دقيق للتنظيف

طريقة تجهيز المخ الضاني 

  • الخطوة الأولى نقوم بتنظيف المخ  وينقع في الماء المضاف إليه الدقيق والملح.
  • الخطوة الثانية نقوم بغسل بالماء الفاتر وينقع مرة أخرى في إناء به ماء لمدة 30 دقيقة.
  • الخطوة الثالثة نقوم بتصفية المخ من الماء ويترك حتي التجفيف بشكل نهائي .
  • الخطوة الرابعة نضع صينية على النار به كمية من الماء وتترك حتى الغليان.
  • الخطوة الخامسة نقوم بالإضافة الماء عصير الليمون، ورق الغار، المستكة، والفلفل الأسود والملح.
  • الخطوة السادسة نضع المخ ويترك لمدة 15 دقيقة على النار.
  • الخطوة السابعة نخرج المخ من الماء ويرص في طبق.

الطريقة الثانية لعمل المخ الإسكندراني

  • الخطوة الأولى نقوم بتنظيف المخ، يتم وضع وعاء به ماء على النار به القرفة والزنجبيل والبصل.
  • الخطوة الثانية يترك الماء حتى يغلى ويوضع المخ بها لمدة 7 دقائق.
  • الخطوة الثالثة نترك المخ ونقوم ويتم تقطيع البطاطس إلى مكعبات وتحمر في الزيت.
  • الخطوة الرابعة في صينة متوسطة  نضيعهاعلى النار المتوسطة نضع الزبدة والزيت ونضع المخ ويتم تحميره.
  • الخطوة الخامسة نضيف إليه البطاطس المقلية وتقلب المكونات وتتبل بالقليل من الملح والقرفة وعصير الليمون.
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