الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 38 سنة خدمة.. تجديد اللوحات الكهربائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي بأسيوط

أعمال تطوير مستشفيات
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط، أنه تم تجديد اللوحات الكهربائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي، والتي لم يتم تجديدها منذ عام ١٩٨٦، لمواجهة زيادة الأحمال، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صيانة وتجديد منظومة الكهرباء بالمستشفى، على أن تتبعها المرحلة الثانية، والتي تشمل نقل محولات  الديزل والمحولات بأماكن آمنه.

يأتي ذلك ضمن خطة التطوير والتجديد المستمرة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وبتنفيذ من شركة المقاولون العرب، وتحت إشراف الشئون الهندسية بالمستشفيات الجامعيّة بقيادة المهندسة عبير بخيت مدير عام الشؤون الهندسية.

ضمان استقرار التشغيل بشكل مستمر

جدير بالذكر، أن هذه اللوحات توفر أمانا وكفاءة عالية في توزيع الطاقة الكهربائية، وضمان استقرار التشغيل بشكل مستمر، كما تساعد في توفير حماية فعالة للأجهزة والكابلات الكهربائية من الحمل الزائد أو القصر الكهربائي.

أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط

أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط تجديد اللوحات الكهربائية بالمستشفى الجامعي الرئيسي لمواجهة زيادة الأحمال صيانة وتجديد منظومة الكهرباء بالمستشفى نقل محولات الديزل

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