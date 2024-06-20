"مرسال" عضو التحالف الوطني توزع عيديات على 3700 طفل في القرى الأكثر احتياجا

أعلنت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن توزيع عيديات على ٣٧٠٠ طفل في ٥ محافظات خلال عيد الأضحى، في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لرسم البهجة على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت راشد، في تصريحات صحفية، أنه جرى توزيع العيديات في ١٦ قرية من القرى الأكثر احتياجا بمحافظات (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا)، مشيرة إلى أن المؤسسة ستواصل توزيع العيديات على الأطفال في المحافظات المختلفة طول أيام العيد.

أكدت أن مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقوم بدور مهم خلال عيد الاضحى المبارك في دعم الأسر الاولى بالرعاية.

ولفتت رئيس مجلس أمناء المؤسسةً إلى أن دار ضيافة مرسال تستقبل تبرعات لحوم للمرضى وأسرهم ممن يتم استضافتهم بالدار ضمن الأنشطة التي قامت بتنفيذها المؤسسة خلال عيد الأضحى.