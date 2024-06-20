بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

قدم منذ قليل كابتن خالد مرتجي، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الأهلي، ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة للفريق الأول للنادي، واجب العزاء لأسرة الطالبة نورهان ناصر مشجعة نادي الأهلي في مسقط رأسها بمحافظة المنوفية وسط حشد كبير من الأهالي.

وقام وفد نادي الأهلي بتقديم تعازي الكابتن محمود الخطيب لأسرة الطالبة نورهان ناصر مشجعة النادي، معبرين عن حزنهم الشديد على وفاة الطالبتين نورهان ونرجس وأنهم قاموا باتخاذ عدة إجراءات وقرارات لدعم أسرتي المشجعتين ومؤازرتهم، وأكد خالد مرتجي أن النادي لا ينسى أولاده أبدًا مهما حدث ولو بآخر العالم.

وكان قد ترأس وفد نادي الأهلي خالد مرتجي، حيث ضم العديد من المسئولين بالنادي وحضروا بموكب ضم 4 سيارات ملاكي بعزبة العمدة، حيث قامت أسرة نورهان ناصر باستقبال الوفد بالترحاب شاكرين ممتنين لنادي الأهلي الذي لا ينسى ويدعم محبيه ومشجعيه في الحزن والفرح.

وعلى صعيد آخر منفصل، كانت قد شيعت أمس أسرة نورهان ناصر ابنة قرية زاوية الناعورة بمحافظة المنوفية، جثمانها وسط حالة من الحزن الشديد، وحضر الآلاف من الأهالي والأصدقاء مراسم تشييع الجثمان، الذي تمت الصلاة عليه بأكبر شارع بالقرية نظرًا لكثرة عدد الحاضرين الذي لم يسعهم أكبر مساجد القرية لكثرة عددهم.

وكانت قد أكدت جدة نورهان أنها كان آخر حديثها لها أن تشاهد الماتش على التلفاز حتى تراها على شاشات التلفاز، كما كانت تعدها بأنها تحضر لهم مفاجأة ولكن تركتهم ورحلت، كما قامت أسرة نورهان بالذهاب إلى المقابر وقراءة القرآن كما بدأت تتلقى واجب العزاء فيها بمسقط رأسها في عزبة العمدة بقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء.

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية

وفد النادي الأهلي يقدم واجب العزاء في نورهان ناصر بالمنوفية