الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية 3 آلاف و700 زائر، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك، ليكون ضمن أعلى 7 مواقع أثرية ومتاحف على مستوى الجمهورية شهدت توافد عدد كبير من الزائرين، واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز المعلومات عن المتحف اليوناني:

- يُعدّ المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف في العالم.

- المتحف الوحيد المتخصص في آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني والروماني.

يضمّ المتحف 10 آلاف قطعة.

- يحتوى الطابق الأرضي على27 قاعة عرض. 

- تعرض القطع الأثرية بالترتيب التاريخي. 

- يشمل الطابق الأرضي مخازن الآثار ومعامل الترميم. 

- يضم الطابق الثانى 4 قاعات عرض منها قاعة لـ"التربية المتحفية". 

يُعدّ المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف في العالم، وتعود فكرة إنشائه إلى عالِم الآثار الإيطالي "جوزيبي بوتي" (1891)، الذي اقترح تخصيص مكان يحتوي على الاكتشافات الأثرية في الإسكندرية حفاظًا عليها.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1889، سعى الإيطالي جيوسيبي بوتي إلى تأسيس متحف للإسكندرية يحمي آثارها من التهجير والتدمير، وظل يعمل على ذلك إلى أن صدر القرار بإنشاء المتحف في 1 يونيو 1892، وبدأ المتحف في عقار بسيط مستأجر، وافتتحه الخديو عباس حلمي الثاني في 17 أكتوبر 1892، وكان جيوسيبي بوتي أول مدير له. 

اكسترا نيوز المتحف اليوناني الروماني المعلومات عيد الأضحى 7 مواقع أثرية الزائرين

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