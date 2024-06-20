الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل تعنته فى دخول المساعدات إلى غزة

المساعدات
المساعدات

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبدالمنعم إبراهيم، مستجدات الأوضاع في محيط معبر رفح من الجانب المصري والفلسطيني.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن المشهد لم يتغير كثيرًا، حيث تواصل إسرائيل تعنتها في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار "إبراهيم"، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح اليوم إلا بمرور شاحنتي غاز فقط رغم أن السلطات المصرية كانت دفعت بأكثر من ذلك، وبالأمس لم تسمح إلا بمرور 4 شاحنات سولار فقط و13 شاحنة تحمل المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ولفت إلى أن السلطات المصرية دفعت أمس بـ12 شاحنة سولار، إلّا أن إسرائيل لم تسمح إلا بمرور 4 شاحنات سولار فقط.

وأوضح أن إسرائيل تواصل اليوم تعنتها أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ لزيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية والكارثية في القطاع.

ونوه بأنه طوال هذا الأسبوع، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح إلا بمرور 96 شاحنة مساعدات إنسانية، و10 شاحنات وقود عبر معبر كرم أبوسالم، موضحًا أن شاحنات المساعدات ما زالت متكدسة في محيط مدينة العريش، على طول جانبي الطريق الممتد من العريش حتى رفح.

معبر رفح شاحنات المساعدة المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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