الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية تخصص فرق عمل ميدانية بالسعودية للبحث عن المصريين المفقودين بالمستشفيات.. عاجل

الحجاج المصريون
الحجاج المصريون

أعلنت وزارة الخارجية عن مواصلة القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التى أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وبعثة الحج الرسمية المصرية، للوقوف على أوضاع كل المواطنين المصريين المتواجدين لأداء مناسك الحج.

يأتي ذلك اتصالًا بجهود وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، وسط وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج، ما يتطلب مجهودًا مضاعفًا ووقتًا أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم.

وتجري فرق العمل القنصلية زيارات ميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو مَن وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلًا عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومجمع المعيصم الطبى.

وقامت القنصلية المصرية العامة في جدة- وقبل بدء أيام الحج- بالتنسيق الدائم والمستمر مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية، لضمان توفير كل أوجه الرعاية الطبية والتجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبال الحجاج المصريين ومتابعة أوضاعهم.

ونوهت وزارة الخارجية إلى أن غرف الطوارئ التى تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة، ويمكن للمواطنين التواصل من خلال الأرقام التالية:

غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة:

  • ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

غرفة طوارئ القطاع القنصلى بوزارة الخارجية:

  • ٢٧٩٢٣٠٥٠
  • ٢٧٩٢٣٠٦٠
  • ٢٧٩٤٢٧٨٢
  • ٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤
الحج فرق عمل ميدانية الخارجية القنصلية المصرية بجدة ارقام الطوارئ

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