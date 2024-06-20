كيف تتخلص من الشعور بالخمول بعد انتهاء إجازة العيد؟

يشعر الأغلبية بالكسل والخمول بعد انتهاء اجازة العيد، مع الاحساس بصعوبة العودة للعمل والاستيقاظ مبكرًا بنشاط، بسبب روتين إجازة العيد، والراحة والاستيقاظ في مواعيد متأخرة أو السهر، ويصبح من الصعب العودة لروتين العمل مجددًا، ويقدم الدستور في السطور التالية نصائح لسهولة العودة لنظام الحياة الطبيعي.

نصائح لاستعادة النشاط بعد انتهاء اجازة العيد

يجب أن يفكر الشخص فيما تعلمه أو اكتسبته من إجازته حيث يساعده ذلك على الشعور بالمزيد من النشاط والتحفيز عند عودته إلى العمل مرة أخرى.

من الطبيعي أن يشعر الشخص بالتأخر والكسل قليلًا بعد العودة للعمل من فترة إجازة قصيرة أو طويلة، لذلك لا يجب أن يكون الشخص قاسيًا على نفسه إذا استغرق الأمر منه بعض الوقت.

يجب التواصل مع زملاء العمل خاصة الذين اضطروا للعمل خلال أيام العيد لمعرفة ما حدث أثناء الإجازة، مما يساعد على الشعور بمزيد من التواصل والاطلاع على ما يحدث في العمل.

العودة إلى نوم منتظم يساعد على الشعور بالانتعاش والاستعداد للعمل، ولهذا يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم حيث يساعد ذلك على التركيز أثناء العمل.

تساعد ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى على تحسين الطاقة والتركيز، مما يسهل علي الشخص العودة إلى نفس النشاط والحيوية التي كان يشعر بها قبل الإجازة.

الفواكه والخضروات من الأطعمة المغذية التي يحتاجها الجسم إذ تمده بالعديد من المعادن والفيتامينات بجانب ذلك تعطي شعور بالشبع والطاقة لمواصلة الأنشطة.

الماء ضروري للحياة ولعمل الجسم وقيامه بوظائفه الحيوية، يساعد الحصول على كميات وفيرة من المياه خلال اليوم على استمرار تدفق الدم وتوازنه بجميع أنحاء الجسم.

التخطيط والتنظيم لليوم بشكل صحي ومناسب يساعد الشخص على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها في يومه وعدم الشعور بإهدار الوقت.