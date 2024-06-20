الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسارح قصور الثقافة كاملة العدد في عيد الأضحى

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالقاهرة والمحافظات، على مدار الأيام الماضية من إجازة عيد الأضحى المبارك، تقديم العديد من العروض المسرحية المختلفة، وذلك ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بالعيد، ومشاركة الجمهور المصري احتفالاتهم، وتقديم الخدمات الترفيهية لهم.

مسارح قصور الثقافة كاملة العدد في عيد الأضحى

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، دراما استعراضية غنائية بالمجان على مسرح السامر بالعجوزة، بعنوان "نوستالجيا 80 / 90"، رؤية وإخراج تامر عبد  المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، واستعراضات لفرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، وتضمنت باقة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

كما قدمت الهيئة عددا من العروض المسرحية المجانية على مدار أيام العيد، وتم عرض "في بيتنا مسرح"، بمسرح فوزي فوزي بأسوان ضمن عروض نوادي مسرح الطفل.
وشهد قصر ثقافة بورسعيد مسرحية الأطفال "أحلام وردة وريحان"، بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم، وإخراج إبراهيم فهمي. 

كما تم تقديم العرض المسرحي "ساقية علام"، بقصر ثقافة الطود بالأقصر، من إخراج شريف النوبي، وكذلك قدم العرض المسرحي "زاد الخيال وهواني" إخراج عماد عبد المعطي.

وشهدت جميع هذه العروض إقبالا كبيرا من الجماهير المتعطشة للمسرح عليها، لدرجة كانت أغلب الحفلات كاملة العدد، وأثارت إعجاب الحضور الذين أشادوا بما تقدمه قصور الثقافة من عروض مسرحية مختلفة.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد قدمت على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة الجمهور على مدار أيام العيد، هذا إلى جانب تقديم مجموعة من الأفلام الجديدة ضمن مشروع سينما الشعب، في أغلب محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعود فعاليات عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، ويشارك بالمهرجان 26 فرقة مسرحية تمثل جميع الأقاليم الثقافية.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء يوم غد الجمعة  عرض "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق، تأليف أحمد سمير وإخراج محمود الرفاعي، ويشهد مسرح السامر في الثامنة مساء اليوم نفسه عرض "ملحمة السراب" لقومية الشرقية، قصة سعد الله ونوس، وإخراج محمود عمران.

الهيئة العامة لقصور الثقافة إجازة عيد الأضحى العروض المسرحية وزارة الثقافة نوستالجيا في بيتنا مسرح

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