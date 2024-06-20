توقعات تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة بديل للثانوية العامة

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 للمرحلة الثانوية، ولذلك يمثل تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة أهمية لطلاب المحافظة الذين على حصلوا على درجات الشهادة الإعدادية ويستعدون للتقديم في مدارس التمريض بمحافظة القاهرة فور إعلان اعتماد تنسيقها.

توقعات تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة

ننشر في التقرير التالي تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة وفق توقعات العام الماضي ونسب النجاح المعلنة لطلاب الشهادة الإعدادية والعدد الذي تحتاجه مدارس التمريض هذا العام.

مدارس التمريض من أكثر البدائل التي يلجأ لها طلاب الشهادة الإعدادية بديل عن الثانوية العامة، ولذلك يمثل تنسيق التمريض 2024 أهمية للطلاب المستعدين للدراسة بها بدلا من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة 2024.

وتعلن كل محافظة عن تنسيق التمريض 2024، بها ويكون مختلف من محافظة لأخرى وحتى لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بتنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة.

تنسيق التمريض محافظة القاهرة 2023

جاء تنسيق التمريض محافظة القاهرة في العام الماضي من 220 في حين كانت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 كانت 85.1% %، أما العام الجاري 2024 فكانت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 كانت 84.7%، لذلك من المتوقع أن يكون تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة بنفس الدرجة للقبول أو من الممكن في حالة الزيادة أن ترتفع لعدة درجات فقط.

شروط القبول للدراسة بمدارس التمريض 2024

دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب المتقدم من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

ضرورة اجتياز بعض الاختبارات وتكون في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

الحصول على درجات القبول في الاختبارات لا تقل عن 70% في كل مادة.

ضرورة اجراء الكشف الطبي على الطلاب الراغبون في التقديم بمدارس التمريض

لا يقل عمر الطالبة في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

ولا يعتبر الطالب ضمن مدارس التمريض إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

ضرورة اجتياز كشف الهيئة وهو الاختبار النفسي وقوة الملاحظة واللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق والتناسق بين الوزن والطول.