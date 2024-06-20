توزيع درجات وشكل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

يؤدي طلبة وطالبات الثانوية العامة، بداية الامتحانات الأساسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بأداء 745 ألفا و86 طالبا، بالثانوية العامة، اختبار مادة اللغة العربية، بعد غد السبت، فى جميع انحاء الجمهورية.

توزيع درجات اختبار اللغة العربية

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، جاء توزيع درجات اختبار اللغة العربية للثانوية العامَّة 2024 ، كالتالي:

درجة سؤال النَّحو، 22 درجة.

درجة سؤال قطعتي القراءة 17 درجة.

درجة سؤال النص الشعري، 12 درجة.

درجة سؤال النص النثري، 12 درجة.

درجات سؤال التعبير، 8 درجات.

درجات سؤال للأدب، 5 درجات.

درجات سؤال القصة "موازنة أو استنتاج"، 4 درجات.

شكل امتحان اللغة العربية لعام 2024

كما جاء شكل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، كالتالي:

(51) سؤالًا " اختيار من متعدد " = 70 درجة.

( 4 ) أسئلة مقالية ( قراءة - قصة - نحو - تعبير ) = 10 درجات.

على أي يكون مجموع أسئلة الامتحان ( 55 ) سؤالًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، جاء كالتالي:

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.