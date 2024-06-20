كاتب صحفى: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الانهيار الكامل

قال الكاتب الصحفي أحمد جمعة المتخصص في الشئون الدولية، إن الصراعات الداخلية وصلت إلى أوجهها داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بداية باستقالة بيني جانتس وغادي آيزنكوت من مجلس الحرب الإسرائيلي وتلى ذلك صدام بين حزب شاس الديني المتطرف مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بإسقاط هذه الحكومة داخل الكنيست.

وأضاف جمعة، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بإسرائيل نحو الانهيار الكامل اقتصاديًا وسياسيًا وكذلك عسكريًا، وفي ظل هذه الحرب 70 ألف مقاتل إسرائيلي أصيبوا بعاهات، وكذلك أكثر من حوالي 3 آلاف عنصر قتلوا في هذه الحرب وهذه المواجهة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل متدهور للغاية.

وأوضح، أن إسرائيل تغلي من الداخل بسبب سياسة نتنياهو الذي يريد أن تستمر هذه الحرب لأطول فترة ممكنة لأنه سيكون المسئول الأول عن الانهيار الذي تتعرض له إسرائيل وكذلك سيحاكم على جرائم الفساد أو جريمة ما يصفه إعلام إسرائيل بجريمة السابع من أكتوبر التي يتحملها رئيس الوزراء، والأخطر من ذلك هو الصدام مع المؤسسة العسكرية في ظل التصريحات والقرارات التي تؤخذ بشكل فردي.