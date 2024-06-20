إصابة شخصين في مشاجرة بسوهاج وضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام وإلقاء القبض على المشاركين فيها والسلاح المستخدم، وذلك بسبب خلاف الجيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز دار السلام تم إطلاق النار فيها وأصيب أحد الأشخاص بطلق ناري، وتم السيطرة على المشاجرة، وتعيين الخدمات اللازمة بمكان الواقعة.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات وقوع مشاجرة بين طرف أول "عزت ش ا ا" - 60 سنة مزارع مُصابًا بطلقٍ ناري بالفخذ الأيسر، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، ونجل عمومته "محمود م ر ع" - 58 سنة عامل مُصابًا بجرح بالذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي، ونجل الثاني "إبراهيم م م ر" - 22 سنة عامل، و"محمد خ خ ش" - 30 سنة مندوب بشركة خاصة، ونجلي عمومته "محمود ع ع س" - 26 سنة عامل زراعي، و"فارس ا ع م" - 24 سنة عامل.

وتبين أن الطرفين يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفيِّ المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول المشار إليها بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.