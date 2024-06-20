"فيفا" يُقرر حرمان 16 ناديًا سعوديًا من القيد فى الصيف

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حرمان 16 ناديًا سعوديًا من القيد خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الانتقالات الصيفية المقبلة داخل المملكة العربية السعودية يوم 18 يوليو المقبل، على أن يستمر الميركاتو حتى 2 سبتمبر 2024.

حرمان 16 ناديًا سعوديًا من القيد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن أحد المصادر الخاصة أكد أن "فيفا" قرر حرمان 16 ناديًا سعوديًا من القيد خلال فترة الميركاتو الصيفي الجارية.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن قرار الحرمان من تسجيل لاعبين جدد؛ جاء بسبب خسارة هذه الأندية قضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن المصدر أفاد أنه يتحتم على إدارات الأندية التوصل لاتفاق مع اللاعبين والمدربين الذين كسبوا قضاياهم تجاه الأندية السعودية بأسرع وقت لرفع منع الإيقاف.

ونوّهت الصحيفة، بأن أندية الرائد والوحدة والعين المنتمية إلى دوري أندية الدرجة الثانية "يلو" تواجه صعوبة في رفع العقوبة، كون قرارهم مشابهًا للقرار الذي أصدره "فيفا" بحق نادي الأهلي السعودي العام الماضي، بالمنع من التسجيل في فترتين؛ بسبب الجامايكي لويس جرابان، لاعب الفريق السابق.

وأشار المصدر لصحيفة "الرياضية"، إلى أن الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل حتى اليوم الخميس، هي: "الرائد، الوحدة، الحزم، الطائي، عفيف، العين، الأنصار، الفيصلي، الجبلين، القيصومة، السد، الشعلة، الترجي، هجر، نجران وأُحد".

يذكر أن فريق الوحدة السعودي قد أبدى رغتبه في وقت سابق بالتعاقد مع النجم محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

محمد الشناوي، صاحب الـ35 عامًا، يلعب موسمه الثامن مع الأهلي، ويمتلك عقدًا حتى صيف 2025 ولم يحسم الأحمر بعد تجديد عقده، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل.