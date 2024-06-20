الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقبلت مواطني المحافظة.. أشهر 5 أماكن للاحتفال بعيد الأضحي في أسيوط

حديقة الفردوس بمحافظة
حديقة الفردوس بمحافظة أسيوط

شهدت محافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المتنزهات والحدائق العامة ومراكز الشباب والرياضة لللحتفال بعيد الأضحى، وكانت حديقة الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس وكورنيش النيل، هي الأماكن الأكثر إقبالا من المواطنين.

تعد المناطق المذكورة المتنفس والملاذ الأول لمواطني أسيوط، بسبب قلة رسومها ومجانية البعض ما يمزيها عن غيرها من المناطق المختلفة، بينما تم توفير داخلها بعض الألعاب الخاصة للأطفال حتى يستمتع جميع أفراد الأسرة بمحافظة أسيوط.

الحدائق شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين

وشهدت احتفالات عيد الاضحى المبارك إقبالا كبيرا من المواطنين على الحدائق والمتنزهات  ومراكز الشباب بمراكز وأحياء المحافظة والعبارات النهرية التابعة للمحافظة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، في وجود انتشار وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسبًا لأية طوارئ وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات.

وفتحت جميع الحدائق والمتنزهات ونادى العاملين بالإدارة المحلية التابع لديوان عام المحافظة لاستقبال المواطنين للاحتفال بالعيد، فضلا عن فتح جميع مراكز الشباب والأندية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقرى والمراكز لاستقبال الشباب والأطفال للاحتفال بالعيد.

ومنذ الصباح الباكر، تستقبل الحدائق المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ومنها حدائق الفردوس بمدينة أسيوط والربوة بالغنايم وناصر بمدينة أبوتيج ومتنزهات ديروط وممشى أهل أسيوط بحي شرق ومرسى حورس التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ومختلف المتنزهات بالمراكز والأحياء، بالإضافة إلى مشروع العبارت النهرية التابع للمحافظة الذى استقبل المحتفلين بالعيد لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل وقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام والواتس  رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

محافظة أسيوط المتنزهات والحدائق العامة مراكز الشباب والرياضة بعيد الأضحى المبارك حديقة الفردوس والربوة وممشى أهل مصر ومرسى حورس وكورنيش النيل

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