الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قنوات الاتصال للإبلاغ عن صيدليات ترفع أسعار الأدوية بالمخالفة للقانون

الأدوية
الأدوية

كشفت هيئة الدواء المصرية عن قنوات الاتصال للإبلاغ عن صيدليات ترفع أسعار الأدوية بالمخالفة للقانون، حيث خصصت الخط الساخن 15301 للإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بسلامة تداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.

وقالت إن الخط الساخن يقدم ٤ خدمات، وذلك عبر قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل دوري، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة.

تتمثل الخدمات التي يقدمها الخط الساخن في خدمات "التوافر"؛ حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأماكن توافر المستحضرات الصيدلية، مع عرض المثائل والبدائل المتاحة بالسوق المصرية، بالإضافة لخدمة "اليقظة الصيدلية"، وتشمل خدمتي أثر عكسي وأثر عكسي نتيجة جودة مستحضر.

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وأضاف أن الخط يقدم خدمة "تراخيص المنشآت الصيدلية" وتشمل ترخيص الصيدليات والمصانع والمكاتب العلمية، فضلًا عن خدمة "تقديم المخالفات" وتشمل خدمات مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلية مع توضيح مبسط لكيفية الاطلاع على المنشورات الصادرة عن الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.

فحص شكاوى المواطنين 

وأكدت هيئة الدواء أن الخط الساخن من أهم قنوات الاتصال المباشر مع الهيئة، حيث يعمل لمدة ٢٤ ساعة طوال الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، وتمكن المواطن من الحصول على الرد مباشرة من خلال قاعدة بيانات ضخمة يتم تحديثها دوريًا، أو بعد الرجوع للإدارة المختصة المعنية بالفحص والرد، حال الحاجة، واستيفاء البيانات المطلوبة لفحص كل شكوى وفق طبيعتها، حيث يتيح التواصل المباشر مع المواطنين القدرة على استيفاء جميع البيانات المطلوبة لفحص الشكوى.

وفى ذات السياق أعلنت هيئة الدواء المصرية تلقيها ما يقارب الـ١٥٠٠ شكوى واستفسار خلال مطلع الأسبوع الجاري وبداية عيد الأضحى المبارك، عبر الخط الساخن للهيئة "١٥٣٠١".

يشار إلى أن الخط الساخن الخاص بالهيئة ١٥٣٠١، تم تدشينه في أكتوبر ٢٠٢١، وأصبح واحدًا من أهم المنصات التي تتيح التواصل المباشر مع المواطنين في جميع الأوقات، حيث يعمل الخط بكفاءة وقوة تشغيل كاملة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين يوميًا على مدار ٢٤ ساعة، وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.

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