الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير سياحى: الموسم السياحى فى مصر مبشر.. وفنادق المدن الساحلية كانت كاملة العدد

السياحة
السياحة

قال الخبير السياحي إسلام ناجي، إن الموسم السياحي الخاص بإجازة عيد الأضحى المبارك، كان بداية مبشرة، خاصة مع بداية الربع الأول من 2024، حيث كان هناك زخم في حركة السياحة على مصر وكانت بزيادة 4% مقارنة بعام 2023.

وأضاف ناجي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أنه كان هناك نسب أشغال مرتفة في الأعياد وخاصة عيد الأضحى بين منتج السياحي المصري إذ كانت فنادق القاهرة والقاهرة الكبرى بها إشغال بنسبة من حوالي 80 إلى 95%، وفي المدن الساحلية كالغردقة وصلنا إلى 95%، وفي شرم الشيخ بنسبة من 80 إلى 90%، مؤكدًا أن فنادق المدن الساحلية كانت كاملة العدد خاصة الساحل الشمالي.

وأوضح، أن رواج موسم عيد الأضحى في مصر قائم على أساس السياحة الداخلية والإقليمية العربية، حيث كانت السياحة الداخلية في مصر المحلية كان لها النصيب الأكبر، ومن السياحة العربية كانت السعودية تأتي في المرتبة الأولى وبعدها الكويت خاصة في المدن الساحلية، مؤكدًا أننا نننتظر في الأيام القادمة وتحديدًا من بدية شهر يوليو زخما في الحركة الخليجية والعربية على المدن الساحلية، خاصة بعد انتهاء موسم الحج وبداية موسم الصيف.

DMC عيد الأضحى الأعياد الموسم السياحي حركة السياحة السياحة الداخلية المدن الساحلية

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