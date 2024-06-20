الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى و480 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن  ضبط 480 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، كما تم ضبط 1096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 36 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة أنّه تم ضبط 480 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، وأكدت ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كما تمكنت شرطة المرور من رفع 36 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات، وسحب 942 رخصة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

وزارة الداخلية الدراجات النارية تركيب الملصق الإلكترونى القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية بالدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

خطأ فى الاسم وعادى نتصور.. قصة محاكمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه