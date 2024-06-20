ضبط 1096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى و480 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ضبط 480 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، كما تم ضبط 1096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 36 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة أنّه تم ضبط 480 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، وأكدت ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كما تمكنت شرطة المرور من رفع 36 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات، وسحب 942 رخصة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.