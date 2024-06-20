تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

تُعد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في مجال الفنون في مصر والعالم العربي. تأسست الكلية في العام 1908 تحت مسمى "مدرسة الفنون الجميلة" بمبادرة من الأمير يوسف كامل وبمساعدة النحات الفرنسي جاليسم ليبلان.

في بدايتها، اقتبست المدرسة مناهجها الأكاديمية من النموذج الفرنسي لتكنولوجيا التعليم الفني الحديث، واستعانت بنخبة من الأساتذة الأوروبيين لتطوير المشروع. وفي عام 1911، أقيم أول معرض للمدرسة عرضت فيه أعمال الطلاب في التصوير والنحت والعمارة.

الأقسام العلمية بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان:

اليوم، تضم كلية الفنون الجميلة العديد من الأقسام العلمية مثل العمارة، التصوير، النحت، الديكور، الجرافيك والاتصالات المرئية، وتقدم برامج متنوعة في التصميم الجرافيكي، التصميم المعماري والعمراني المستدام، الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، برنامج تصميم العمارة الداخلية.

تتميز الكلية بتركيزها على تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب من خلال تدريسهم أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية في مجالات الفنون البصرية والتصميم.

كما تهدف إلى إعداد خريجين مبدعين قادرين على استثمار معارفهم نظريًا وعمليًا لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

تسعى كلية الفنون الجميلة إلى أن تكون مؤسسة تعليمية معتمدة رائدة عالميًا في إنتاج واستثمار المعرفة العلمية والإبداع الفني في مجالات الفنون والعمارة، وتعمل على الارتقاء بالثقافة البصرية للمجتمع المصري من خلال خدماتها التعليمية الذكية والمتطورة.

والكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2023، وهي: كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة)- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف)- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية جامعة المنيا- كليات التربية الرياضية- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.