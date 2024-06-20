تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

يعتبر تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة خطوة استراتيجية قد تسهم بشكل كبير في تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع التعدين كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وينشر «الدستور» أبرز المعلومات عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية

كما أن هذا التحول ليس مجرد تغيير في الهيكل التنظيمي، بل هو إعادة تعريف لكيفية استغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها مصر بطريقة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأسره.

توجيهات الرئيس السيسى

في خطوة استراتيجية مهمة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بتحويل هيئة الثروة المعدنية، التي كانت تعمل ككيان خدمي، إلى هيئة اقتصادية مستقلة، حيث يُمثل هذا التحول تطورًا بالغ الأهمية في مسار الهيئة، حيث يستهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري.

ويأتي هذا التغيير في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد المعدنية الوطنية، ما يسهم في تحسين الأداء العام للهيئة وتوسيع نطاق تأثيرها الاقتصادي على مستوى البلاد.

الإمكانات المعدنية فى مصر

تتمتع مصر بثروات تعدينية غنية تضم أكثر من 375 موقعًا تعدينيًا للذهب جاهزة لبدء الإنتاج، بالإضافة إلى مناجم فوسفات تُصنف ضمن أفضل أنواع الفوسفات على مستوى العالم. كما تمتلك مصر معادن استراتيجية مثل التنتالوم والليثيوم، ما يخلق فرصًا واسعة للتوسع والتطور في هذا القطاع.

فوائد التحويل إلى هيئة اقتصادية

1. تعظيم الاستفادة من الموارد: تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي مستقل يمكن أن يؤدي إلى استغلال أكثر فاعلية لهذه الموارد، حيث يتيح إدارة مركزية ومتخصصة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين العوائد الاقتصادية.

2. تحسين البيئة الاستثمارية: الإطار التنظيمي الواضح والمحدد يعزز الشفافية ويقلل من التعقيدات البيروقراطية، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويشجع على إقامة مشروعات تعدينية كبرى.

3. دعم البحث والتطوير: التركيز على الابتكار وتطوير التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والاستخراج يمكن أن يرفع من كفاءة استغلال الموارد المعدنية، ويسهم في تطبيق أساليب استخراج أكثر استدامة وأقل ضررًا للبيئة.

التحديات الحالية وكيفية مواجهتها

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعدين في مصر هو التداخل في الصلاحيات بين العديد من الجهات الحكومية، ما يعوق الفاعلية والكفاءة.

كما أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يوفر إطارًا تنظيميًا مستقلًا ومتخصصًا يمكن أن يسهل التنسيق ويعزز من الكفاءة الإدارية.