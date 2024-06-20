قطع المياه عن مدينة منوف بسبب عطل مفاجئ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه اليوم الخميس؛ بسبب عطل مفاجئ جارٍ العمل على إصلاحه.

وأشارت الوحدة المحلية بمنوف، في بيان، إلى قطع المياه عن "مناطق الحشاشة وطريق منوف- سرس الليان"، وذلك لحين الانتهاء من إصلاح عطل مياه بخط 8 بوصة بمنطقة عمر أفندي.

رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد مركز شحن العدادات مسبقة الدفع بشبين الكوم

كان قد تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مركز خدمة العملاء ومركز شحن العدادات مسبقة الدفع بفرع شبين الكوم؛ لمتابعة جودة تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى تقديم الشركة خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، فضلًا عن إتاحة الشحن باستخدام منافذ فوري لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصراف الآلي تحت كود 575 بجانب الدفع بمراكز خدمة العملاء، وذلك تسهيلًا على المواطنين وحفاظًا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

وأكد حرص الشركة لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحفيز المواطن على ترشيد استهلاك المياه، وكذلك سعي الشركة لتطوير وميكنة الخدمات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتوفير الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

وأشار إلى أن منظومة عدادات المياه مسبقة الدفع تعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، والتغلب على مشاكل القراءات غير الدقيقة، كما يسمح للعميل الاحتفاظ برصيده في حالة السفر أو توقف استهلاك المياه مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر.