الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس فيتنام لـ"بوتين": سنكافح معًا التحديات القديمة والجديدة

بوتين
بوتين

دعا رئيس فيتنام، تاو لام، إلى نظام عالمي عادل قائم على ميثاق الأمم المتحدة، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وتطبيق نظام التجارة الحرة.

وتابع، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنه على يقين أن زيارة الرئيس بوتين بمشاركة الوفد المرافق له ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متابعا: "اتفقنا على التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والشباب من أجل تعزيز الثقة والتفاهم والصداقة، وتهيئة الظروف الملائمة للعمل بين مواطني فيتنام وروسيا".

وأضاف: "اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وفي مجال الأمن والدفاع، وسنكافح معا التحديات القديمة والجديدة على حد سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة. أيضا اتفقنا على تعزيز وتكثيف الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات النفط والغاز وتهيئة الظروف المناسبة للتعاون على مستوى القطاع الخاص".

ميثاق الامم المتحدة الامم المتحدة فيتنام روسيا

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