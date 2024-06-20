تنسيق 2024.. تعرف علي الكليات التي يشترط القبول بها اختبارات القدرات

أعلن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالجامعات، بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية شعب (فنية، موسيقية، المسرح التربوي)، على أن يتم القبول بكليات التربية النوعية بطابع تنسيق واحد، ويتم توزيع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على كافة أقسام وشعب الكلية داخليًّا عن طريق الكلية مباشرة، والذي من المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2023، وهي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وأكد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير إلغاء الاختبارات المعرفية واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات المهارية للكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة، على أن تتولى الكليات عقد الامتحانات وإرسال النتائج عبر موقع التنسيق الإلكتروني ولا يعتد بغير ذلك.