الخزانة العامة للدولة تُسدد 913.2 مليار جنيه للمعاشات فى 6 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات»، فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» ٩١٣.٢ مليار جنيه خلال ٦ سنوات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤.

وأضاف أوزير المالية، في بيان، اليوم الخميس، أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و١١٧.٤ مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال ٦ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩ حتى نهاية العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

تخصيص ٢١٤.٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢١٤.٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة للمعاشات.

أكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة للمعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون حولت ٤٦ تريليونًا و٤٧٨.٩ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام ٢٠٥٠.