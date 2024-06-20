بينهم أطفال.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببورسعيد

أصيب عشرة أشخاص بينهم ثلاث اطفال،اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدولي ببورسعيد وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

واستقبل مستشفى الزهور التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل المصاب من خلال سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث كلا من فرح منصور محمد ٤٩ سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، خالد السيد محمد ١٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات بالوجة،و رضا منصور محمد ٤٢ سنة كدمات وسحجات، والطفلة مريم خليل منصور ٧ سنوات

مصابة بكسر بالذراع الايمن،و صبحة منصور محمد ٤٥ سنة مصابة بكدمات وسحجات بالظهر،والسيد منصور محمد ٥١ سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم،وجندية خليل محمد ٦٠ سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الايسر،و حسن منصور محمد ٦٤ سنة كدمات وسحجات بالجسم،ومسعود منصور محمد ٥٤ سنة مصاب بجرح بالراس واشتباه كسر بالقدم اليسري واشتباه نزيف بالمخ ،و الطفل سيد رضا منصور ٩ سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالوجة

تم تقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمه للمصابين العشرة والتي جائت إصابتهم جميعهم في حالات مستقرة ولا توجد حالات حرجة بينهم



تلقى اللواء مازن صبري أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق وسماع اقوال المصابين فور سماح حالتهم بالاداء بأقوالهم

وفي شأن آخر أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة احمد زغلف رئيس الحي واصلت حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وسرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة مكبرة بحي الجنوب، أسفرت عن ازالة 4 حالات تعد على أرض زراعية فى جمعيات الاستصلاح "جمعيتى العبور والاتحاد" التابعة لمراقبة شرق على مساحة اجمالية 650 م ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، مشيرًا إلى استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.