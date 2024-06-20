ضبط المتهمين بسرقة ماكينات رى الأراضى الزراعية بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إجرامية كونوا تشكيلًا عصابيًا لاثنين منهم معلومات جنائية ومن بينهم عميل سيئ النية، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية، وبحوزتهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب الوقائع، واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وبمحافظة الغربية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بسرقة بعض المستلزمات من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول المحلة، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.