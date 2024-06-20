"التنظيم والإدارة" ينتهى من دراسة قرارات تكليف كوادر طبية فى 61 جهة خلال شهر

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة تنفيذ قرارات تكليف دفعة جديدة من كوادر المهن الطبية في 61 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال شهر مايو الماضى، وذلك أعمالًا لأحكام القوانين المنظومة لذلك.

تكليف الكوادر الطبية

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، شملت قرارات التكليف الكوادر الطبية على مستوى الجهات الآتية: المركز القومى لأمراض الصدر والحساسية بإمبابة، المستشفيات ووحدات الصحة النفسية، جامعة المنوفية، جامعة بنى سويف، وزارة الصحة والسكان، مديرية الشئون الصحية بأسيوط، مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مراكز علاج الأورام بالمحافظات، مستشفى 15 مايو، مستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة، مستشفى الهلال الأحمر، مستشفى وادى النطرون، مستشفيات جامعة قناة السويس.

قرارات تكليف الأطباء

كما شملت القرارات هيئة الدواء المصرية، جامعة بنها، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة كفرالشيخ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، مركز تطوير خدمات بنوك الدم، مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، مستشفى العجوزة، مستشفى بنى سويف التخصصى، مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، مستشفيات جامعة المنصورة، مستشفيات جامعة حلوان، مستشفيات جراحة اليوم الواحد، جامعة الفيوم، جامعة سوهاج، مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الشئون الصحية بسوهاج، مستشفى أورام دار السلام، مستشفى السلام التخصصى، مستشفى القبارى بالإسكندرية، مستشفى الهرم، مستشفى دار الشفاء، مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفيات جامعة المنوفية، جامعة المنصورة، جامعة المنوفية، جامعة طنطا، مستشفى الزيتون التخصصى، مستشفى طب الأزهر بأسيوط، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جامعة القاهرة، جامعة طنطا، مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، جامعة عين شمس، مديرية الشئون الصحية ببنى سويف، مركز دماس للكبد والجهاز الهضمى، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بالمحافظات، مستشفى بنى عبيد التخصصى، معهد تيودوربلهارس للأبحاث، مستشفى الحسين الجامعى بجامعة الأزهر، ومستشفى الزهراء الجامعى بجامعة الأزهر.