الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفضل وضعيات الأكل لتعزيز الصحة.. لماذا "القرفصاء"؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر وضعية الأكل الصحيحة مهمة لصحة الجهاز الهضمي ورفاهيته بشكل عام، إذ تؤثر الوضعية التي تجلسين فيها أثناء الوجبات لها تأثير كبير على عملية الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، وحتى الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي النموذجية مثل الانتفاخ والارتجاع الحمضي. 

ونلقي في تقرير “الدستور” نظرة على أفضل الأوضاع التي يجب اتخاذها أثناء تناول الطعام ولماذا يعد الحفاظ على هذه الأوضاع أمرًا بالغ الأهمية لتحسين عملية الهضم والصحة العامة.

كل ما تريد معرفته عن فيروسات الجهاز الهضمي للأطفال

وفقا لموقع “hindustantimes”، فإن الجلوس على الأرض أثناء تناول الطعام، وهو تقليد في العديد من الثقافات، يتجاوز الطقوس - فهو ضروري للحفاظ على الصحة والعافية، هذه الوضعية، المعروفة باسم “سوكاسانا”، تعمل على محاذاة الجسم لتعزيز الهضم الأمثل وامتصاص العناصر الغذائية، في هذه الوضعية، تسترخي عضلات المعدة بشكل طبيعي، مما يساعد على الهضم ويساعد على منع الانتفاخ وعسر الهضم.

كما تدعم سوكاسانا العصب المبهم، وهو لاعب رئيسي في عملية الهضم، من خلال تنظيم الجهاز العصبي السمبتاوي، والذي يُطلق عليه غالبًا نظام "الراحة والهضم"، فإن هذه الوضعية تحفز حالة من الهدوء والاسترخاء، مما يسهل عملية التحلل الفعال للطعام واستيعاب العناصر الغذائية، وبالتالي تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

علاوة على ذلك، فإن تناول الطعام أثناء جلوس القرفصاء يعزز اليقظة الذهنية، فهو يشجع على التواصل بشكل أعمق مع عملية الأكل، ما يجعل الشخص أكثر وعيًا بخياراته الغذائية وعادات المضغ. 

وفقًا لخبراء الصحة: “يمكن أن تؤدي هذه اليقظة الذهنية إلى التحكم بشكل أفضل في الأجزاء وتجربة تناول طعام أكثر إرضاءً، وهو أمر ضروري للحفاظ على وزن صحي ومنع الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوضعية الثابتة على تحسين الوظائف الحركية للفم، مما يسمح بنطاق أفضل من الحركة في الفك وحركات اللسان أكثر دقة أثناء تناول الطعام”.

“الوضع” يدعم أيضا صحية العمود الفقري،  فهو يضمن بقاء العمود الفقري منتصبًا ومدعومًا بشكل جيد، وهو أمر حيوي لمنع إجهاد الظهر والرقبة، لذلك، فإن وضعية الأكل الصحيحة هي أكثر من مجرد الراحة أو التقاليد، إنه يجسد نهجًا شموليًا يدمج الصحة البدنية والعقلية والعاطفية، بما يتماشى مع مبادئ الأيورفيدا المتمثلة في التوازن والانسجام، إن تبني هذه الممارسة يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الجهاز الهضمي واليقظة ونوعية الحياة بشكل عام.

وضعية الأكل الصحيحة صحة الجهاز الهضمي رفاهيته بشكل عام اضطرابات الجهاز الهضمي الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي عملية الهضم

مواد متعلقة

احمِ صحتك في العيد.. ابتعد عن تناول الطعام قبل النوم

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

خطأ فى الاسم وعادى نتصور.. قصة محاكمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه