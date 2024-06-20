الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": حقل تجربة لنبات الجوجوبا فى منطقة غرب غرب المنيا

حقل تجربة لنبات
حقل تجربة لنبات الجوجوبا في منطقة غرب غرب المنيا

ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مركز البحوث الزراعية قام بزراعة حقل تجربة من نبات الجوجوبا بمنطقة غرب غرب المنيا، تحت إشراف باحثي معهد البساتين.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات، حيث وجه بالاهتمام بزراعة بعض المحاصيل التي لها مردود اقتصادي كبير ومنها نباتات الجوجوبا.

وتابعت أن ذلك يأتي أيضًا في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء؛ لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية على أرض الواقع.

وأضافت، أن وزير الزراعة وجّه الشكر للقائمين على التجربة، وطالبهم بإجراء قياسات مستمرة لنتائجها من حيث درجة ملوحة المياه والتربة واحتياجات المياه وبدرجات مختلفة والمتابعة المستمرة لها على أرض الواقع، وعرض تقرير دوري بالنتائج.

الجوجوبا هو نبات صحراوي يتحمل الظروف والأجواء المتطرفة الحارة 

تجربة زراعة الجوجوبا

كما يُشار إلى أن الجوجوبا هو نبات صحراوي يتحمل الظروف والأجواء المتطرفة الحارة والباردة وملوحة التربة العالية، فهو يتحمل العيش في الحرارة، ويتميز هذا النبات بمقاومته العالية للأمراض والآفات واحتياجه القليل للماء، لذا يعتبر نباتًا مثاليًا لزراعته في الصحراء؛ للاستفادة من إنتاجه في الزيوت لتحويلها إلى وقود نباتي رخيص ومستدام.

txt

خلال العيد.. وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضى الزراعية من التعديات فى المحافظات

txt

وزير الزراعة يشدد على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد خلال عيد الأضحى

كان السيد القصير وزير الزراعة، وجه  خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية لأنها هي الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه، والعمل على استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم تتم زراعتها من قبل؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة أو لإنتاج محاصيل ذات جدوى عالية مطلوبة للتصدير.

المحاصيل المشروعات الزراعية وزير الزراعة القيادة السياسية قطاع الزراعة نبات صحراوي السيد القصير

مواد متعلقة

وزارة الزراعة: السلع الزراعية الواردة من الخارج بلغت 10 ملايين طن فى 2023

صدور كتاب “السينما.. ذاكرة فلسطين” لـ"أشرف بيدس"

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من 4 - 11 مايو الجاري

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

تحرير 1095 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه