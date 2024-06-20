"الزراعة": حقل تجربة لنبات الجوجوبا فى منطقة غرب غرب المنيا

ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مركز البحوث الزراعية قام بزراعة حقل تجربة من نبات الجوجوبا بمنطقة غرب غرب المنيا، تحت إشراف باحثي معهد البساتين.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات، حيث وجه بالاهتمام بزراعة بعض المحاصيل التي لها مردود اقتصادي كبير ومنها نباتات الجوجوبا.

وتابعت أن ذلك يأتي أيضًا في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء؛ لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية على أرض الواقع.

وأضافت، أن وزير الزراعة وجّه الشكر للقائمين على التجربة، وطالبهم بإجراء قياسات مستمرة لنتائجها من حيث درجة ملوحة المياه والتربة واحتياجات المياه وبدرجات مختلفة والمتابعة المستمرة لها على أرض الواقع، وعرض تقرير دوري بالنتائج.

الجوجوبا هو نبات صحراوي يتحمل الظروف والأجواء المتطرفة الحارة

تجربة زراعة الجوجوبا

كما يُشار إلى أن الجوجوبا هو نبات صحراوي يتحمل الظروف والأجواء المتطرفة الحارة والباردة وملوحة التربة العالية، فهو يتحمل العيش في الحرارة، ويتميز هذا النبات بمقاومته العالية للأمراض والآفات واحتياجه القليل للماء، لذا يعتبر نباتًا مثاليًا لزراعته في الصحراء؛ للاستفادة من إنتاجه في الزيوت لتحويلها إلى وقود نباتي رخيص ومستدام.

كان السيد القصير وزير الزراعة، وجه خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية لأنها هي الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه، والعمل على استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم تتم زراعتها من قبل؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة أو لإنتاج محاصيل ذات جدوى عالية مطلوبة للتصدير.