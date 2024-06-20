الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 13 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز

دقيق مدعم
دقيق مدعم

نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، في ضبط الجرائم التموينية  والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، إذ ضُبط خلالها حوالي 13 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

شرطة التموين والتجارة جمهور المستهلكين الرقابة على الأسواق التلاعب بأسعار الخبز

مواد متعلقة

شرطة التموين تضبط 54 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط المتلاعبين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

تحرير 1095 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه