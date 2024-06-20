كارول سماحة تستعد لإحياء أول حفلات موازين بالمغرب

وصلت، منذ ساعات قليلة الفنانة كارول سماحة إلى دولة المغرب، وذلك استعدادًا لحفلها غدًا الجمعة 21 يونيو ضمن مهرجان موازين بحضور الجماهير.

وقام عدد من محبي كارول ومعجبيها باستقبالها بالورود والرقص وقدموا لها اللبن كنوع من أنواع الترحاب لها، ومن المقرر أن تقدم كارول باقة من أمتع أغانيها التي تعجب الجمهور.

كارول سماحة في لندن

وأحيت كارول سماحة حفلًا غنائيًا استثنائيًا بلندن، كأول حفلاتها بتلك المدينة، وذلك ضمن حفلات Alif Festival، الذي افتتحته كارول في نسخته الأولى.

وقدمت كارول سماحة حفلًا غنائيًا مميزًا بمشاركة الجمهور الذي كان يردد معها أغانيها بحماس كبير، فقدمت كارول سماحة أغنيتها الشهيرة سهرانين، وباقة من أبرز أغانيها بمشاركة الجمهور معها.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد طرحت أغنيتها "بوسة"، الأغنية باللهجة المصرية واللبنانية مؤخرا ، وهي من كلمات تامر حسين، أما الكليب من إخراج بتول عرفة، وشاركت كارول مقطعًا من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: "بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب".

وتعد أغنية "بوسة" أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.