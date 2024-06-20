الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كارول سماحة تستعد لإحياء أول حفلات موازين بالمغرب

كارول سماحة
كارول سماحة

وصلت، منذ ساعات قليلة الفنانة  كارول سماحة إلى دولة المغرب، وذلك استعدادًا لحفلها غدًا الجمعة 21 يونيو ضمن مهرجان موازين بحضور الجماهير.

txt

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

txt

بتعليق غامض على صورة.. شيماء سيف تثير الجدل خلال أدائها فريضة الحج

txt

مخرج وثائقى "أم الدنيا" يكشف تفاصيل الحلقتين الخامسة والسادسة

txt

28 يونيو.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية

txt

فرقة النيل تُحيى حفل عيد الأضحى بممشى أهل السويس (صور)

txt

ما سر تصنيف "ولاد رزق 3" كفيلم للكبار فقط؟.. طارق العريان يوضح

txt

محمود الليثى فى عيد ميلاد أحمد مكى: "حققت حلم الانضمام لعيلة الكبير"

txt

لأول مرة.. محمد يحيى يشارك كموزع فى أغنية "تتحبى" لـ عمرو دياب

txt

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 بالكامل

txt

بعد نجاح "ولاد رزق 3".. طارق العريان يكشف عن مفاجأة الجزء الرابع

وقام عدد من محبي كارول ومعجبيها باستقبالها بالورود والرقص وقدموا لها اللبن كنوع من أنواع الترحاب لها، ومن المقرر أن تقدم كارول باقة من أمتع أغانيها التي تعجب الجمهور.

 كارول سماحة في لندن

وأحيت كارول سماحة حفلًا غنائيًا استثنائيًا بلندن، كأول حفلاتها بتلك المدينة، وذلك ضمن حفلات Alif Festival، الذي افتتحته كارول في نسخته الأولى.

وقدمت كارول سماحة حفلًا غنائيًا مميزًا بمشاركة الجمهور الذي كان يردد معها أغانيها بحماس كبير، فقدمت كارول سماحة أغنيتها الشهيرة سهرانين، وباقة من أبرز أغانيها بمشاركة الجمهور معها.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد طرحت  أغنيتها "بوسة"، الأغنية باللهجة المصرية واللبنانية مؤخرا ، وهي من كلمات تامر حسين، أما الكليب من إخراج بتول عرفة، وشاركت كارول مقطعًا من العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: "بوسة ‎على كل المواقع الموسيقية وقناتي على يوتيوب".

وتعد أغنية "بوسة" أولى أغنيات ألبوم كارول سماحة الجديد، ويضم ألبوم كارول الجديد عدة أنماط موسيقية وغنائية مختلفة، ويتنوع بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

كارول سماحة ألبوم كارول سماحة الجديد ألبوم كارول سماحة اخبار كارول سماحة اسرار كارول سماحة

مواد متعلقة

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

بتعليق غامض على صورة.. شيماء سيف تثير الجدل خلال أدائها فريضة الحج

مخرج وثائقى "أم الدنيا" يكشف تفاصيل الحلقتين الخامسة والسادسة

28 يونيو.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية

فرقة النيل تُحيى حفل عيد الأضحى بممشى أهل السويس (صور)

ما سر تصنيف "ولاد رزق 3" كفيلم للكبار فقط؟.. طارق العريان يوضح

محمود الليثى فى عيد ميلاد أحمد مكى: "حققت حلم الانضمام لعيلة الكبير"

لأول مرة.. محمد يحيى يشارك كموزع فى أغنية "تتحبى" لـ عمرو دياب

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

توفيت ليلة زفافها.. تشييع جثمان "نانسى" عروس المنيا

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

خطأ في الاسم وعادي نتصور.. قصة محاكمة "إنجي حمادة" و"كروان مشاكل"

مصدر ينفى لـ"إكسترا نيوز" إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه