الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

20 محضر إشغال طريق و67 حالة ضبط في حملة مكبرة بشوارع المنوفية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن في محافظة المنوفية، جهودها المكثفة والمرور الميداني لمتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة والإشغالات، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع "الحرية واللمعى ومحيط مسجد بلابل"، أسفرت عن 67 حالة ضبط للتعديات المخالفة وتحرير 20 محضر إشغال طريق وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برفع الإشغالات والتعديات بطريق البطحة البحرية وطريق منوف – الحامول وتحرير محاضر للمخالفين، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتعامل الفوري لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيقًا للصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

اشغال طريق المنوفية المخالفة الحركة المرورية الوحدات المحلية

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