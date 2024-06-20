الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان عاجل بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شط جريبة بدمياط

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تفاقم مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن أهالى منطقة شط جريبة بمحافظة دمياط أصبحوا على مقربة من الموت بسبب التلوث الذي يحيط بهم من كل اتجاه، خاصة أن مياه الصرف أحاطت بهم من كل نواحي الحياة.

منطقة شط جريبة

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أهالى منطقة شط جريبة حاربت من أجل أن تعيش حياة كريمة كما قالها الرئيس السيسى، ولكن رفضت كل الجهات أن تساعدهم.

أهالى منطقة شط جريبة لا تتوافر لديهم حياة

وقالت إن هناك مشروعا يسمى بمشروع محطة الصرف الصحي الذي يعول عليه الجميع أن ينقذهم، ولكن خالف أيضا كل توقعاتهم وأصبح حلما ورديا لا يلوح في الأفق، مشيرة إلى أن أهالى منطقة شط جريبة لا تتوافر لديهم حياة أو صحة أو أمان ولا تنزه للأطفال بالعيد ولا هواء نظيف.

IMG-20240620-WA0027
IMG-20240620-WA0027
بمحافظة دمياط عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشكلة الصرف الصحى فى منطقة شط جريبة الدستور

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

خطأ فى الاسم وعادى نتصور.. قصة محاكمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه