الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصدرها الترند.. هل ستكون أغنية بسمة بوسيل الجديدة سببًا فى عودتها لـ"تامر حسنى"؟

تامر حسني
تامر حسني

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل ترند جوجل ومحركات البحث عقب طرحها أغنيتها الجديدة "قال في حقي"، والتي اعتبرها جمهور "بسمة" مؤشرًا لاقتراب عودتها لزوجها السابق، تامر حسني، والتي تأتي بعد فترة قصيرة من طرحها أغنيتها الأولى "البدايات".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية "بسمة"، متوقعين أن تكون الأغنية سبب عودة الثنائي، حيث قال أحدهم: "أتمنى أن الأغنية دي تكون سبب رجوعك لتامر"، وقال آخر: "نحسها رسالة لكل المطلقين للحفاظ على الود والفضل"، وقال ثالث: "رسالة واضحة لتامر حسني ربنا يجمع شملهم من تاني وترجع المياه لمجاريها".

جاء ذلك عقب تهنئة "تامر" لـ"بسمة" بأغنيتها الجديدة، حيث نشرت، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، مقطع فيديو من الأغنية، معلقة عليه: "قال في حقي كل خير.. قال كلام عاقل كبير"، ليرد عليها تامر معلقًا على الفيديو: "أغنية حلوة أوي أوي يا بسوووووم ربنا يوفقك واختيار فعلًا راقي".

جدر بالذكر أن أغنية بسمة بوسيل الأولى "البدايات" سبق وأهداها لها الفنان تامر حسني عقب انفصالهما بوقت قصير، حيث أنتجها لها، وساعدها بها في دخول الساحة الغنائية، وفي أول تعليق منه لها بعد إنتاجه أغنية البدايات، قال عبر "إنستجرام": "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وإنتِ طيبة ويا رب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رءوف".

بسمة بوسيل البدايات تامر حسني

مواد متعلقة

"البدايات".. بسمة بوسيل تطرق أبواب الفن بمساعدة طليقها تامر حسنى

بعد تصدرها التريند.. جمهور بسمة بوسيل وتامر حسني يطالب بعودتهما

بسمة بوسيل تطرح أغنية "البدايات" من إنتاج طليقها تامر حسنى.. هل عادا؟

بسمة بوسيل: أنا وتامر حسنى هنرجع لبعض قريب (فيديو)

فى يومها العالمى.. بسمة بوسيل: "تحية لكل امرأة نجحت فى مواجهة مخاوفها"

الأكثر قراءة

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي.. و"الخطيب" يتدخل

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

بقيادة خالد مرتجى.. وفد نادى الأهلى يقدم واجب العزاء فى نورهان ناصر بالمنوفية (صور)

خطأ فى الاسم وعادى نتصور.. قصة محاكمة "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه