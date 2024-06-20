بعد تصدرها الترند.. هل ستكون أغنية بسمة بوسيل الجديدة سببًا فى عودتها لـ"تامر حسنى"؟

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل ترند جوجل ومحركات البحث عقب طرحها أغنيتها الجديدة "قال في حقي"، والتي اعتبرها جمهور "بسمة" مؤشرًا لاقتراب عودتها لزوجها السابق، تامر حسني، والتي تأتي بعد فترة قصيرة من طرحها أغنيتها الأولى "البدايات".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية "بسمة"، متوقعين أن تكون الأغنية سبب عودة الثنائي، حيث قال أحدهم: "أتمنى أن الأغنية دي تكون سبب رجوعك لتامر"، وقال آخر: "نحسها رسالة لكل المطلقين للحفاظ على الود والفضل"، وقال ثالث: "رسالة واضحة لتامر حسني ربنا يجمع شملهم من تاني وترجع المياه لمجاريها".

جاء ذلك عقب تهنئة "تامر" لـ"بسمة" بأغنيتها الجديدة، حيث نشرت، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، مقطع فيديو من الأغنية، معلقة عليه: "قال في حقي كل خير.. قال كلام عاقل كبير"، ليرد عليها تامر معلقًا على الفيديو: "أغنية حلوة أوي أوي يا بسوووووم ربنا يوفقك واختيار فعلًا راقي".

جدر بالذكر أن أغنية بسمة بوسيل الأولى "البدايات" سبق وأهداها لها الفنان تامر حسني عقب انفصالهما بوقت قصير، حيث أنتجها لها، وساعدها بها في دخول الساحة الغنائية، وفي أول تعليق منه لها بعد إنتاجه أغنية البدايات، قال عبر "إنستجرام": "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله، كل سنة وإنتِ طيبة ويا رب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رءوف".