طريقة عمل كباب الحلة في وقت قليل للتسوية والتحضير

تبحث رباب البيوت عن كباب الحلة بطريقة سهلة وسريعة، تعرفوا على طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي ولا يفضل رباب البيوت عمل وقد يبتعد البعض عن اللحوم لأنها تأخذ وقتا في التسوية والتجهيز.

طريقة عمل كباب الحلة

ويمكن تقديم اللحوم بطريقة بسيطة وسريعة، مثل كباب الحلة باللحمة، الذي نتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره في المنزل وطريقة عمل كباب الحلة.

مقادير كباب الحلة باللحمة

1-كيلو لحم مقطع مكعبات.

2-اثنين بصلة مقطعة مكعبات.

3-ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

4-اثنين ملعقة من التوابل.

5-ملعقة من الفلفل الأحمر الحلو.

6-ملح وفلفل أسود.

7- ملعقة من زيت الزيتون.

8-شوربة لحم.

9-قطع من الفحم لاكتساب الطعم.

طريقة تجهيز كباب اللحمة

الخطوة الاولي نضع حلة على النار بها الزيت، ونضيف اللحمة وتشوح حتى يتغير لونها.

الخطوة الثانية نضيف البصل والثوم إلى اللحم مع استمرار التقليب .

الخطوة الثالثة نضيف التوابل والفلفل الحلو الأحمر البودرة، والملح والفلفل الأسود مع اسمرار التقليب .

الخطوة الرابعة نضيف شوربة اللحم ونترك المكونات على النار الهادئة حتى طهي اللحم.

الخطوة الخامسة نقوم بحرق الفحمة يتم ووضعها في منتصف الحلة لاكتساب الطعم، ونضع عليها قطعة صغيرة من اللية.

الخطوة السادسة نقوم بتغطية الحلة جيدا وتترك قليلا مع قطعة الفحم.

الخطوة السابعة والاخيرة نضيف كباب الحلة في طبق.

الطريقة الثانية لتجهيز كباب الحلة

الخطوة الاولي نقوم بتقطيع اللحم إلى مكعبات مناسبة.

الخطوة الثانية نقوم بفروم البصل والفلفل والثوم.

الخطوة الثالثة نضع صينية على النار بها السمن والزيت، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الأصفر.

الخطوة الرابعة نضع قطع اللحم الضاني، مع استمرار التقليب مع المكونات حتى يتغير لونها.

الخطوة الخامسة نقوم بتتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونستمر في القليب ونضيف الماء ونتركه على النار الهادئة، وحين ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتى تمام طهي اللحم.

الخطوة السادسة نضيف الملح بعد الطهي وتقلب المكونات.