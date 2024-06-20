ضبط تجار مخدرات بـ20 "كيلو بضاعة" في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، بالتنسيق مع مديريات أمن البحيرة ودمياط والجيزة والشرقية في ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية في القبض على 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الزقازيق وبحوزتهم 2.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية آلية و2 خزينة وفرد محلى وطبنجة وعدد من الطلقات ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وسلاح أبيض وميزان حساس، وقيمة المواد المخدرة المضبوطة 1.625 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي البحيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية"بدائرة مركزى شرطة "شبرا خيت - إيتاى البارود ووبحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين و490 قرصا مخدرا و2 بندقية خرطوش و5 فرد محلى وعدد من الطلقات و7 موازين حساسة.

وبمركز شرطة كفر الدوار، تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و4100 قرص مخدر متنوع - فرد محلى وعدد من الطلقات وسلاح أبيض وميزان حساس.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزته 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.