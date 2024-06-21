الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاستغلال ثروات مصر.. استثمارات ومشروعات بترول وتعدين تدخل الخدمة 30 يونيو

الرئيس السيسي ووزير
الرئيس السيسي ووزير البترول

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على إنهاء بعض المشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها، 30 من يونيو الجاري، بالإضافة إلى مشروعات أخرى من المتوقع أن تكتمل خلال هذا العام. 

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى

ومن بين هذه المشروعات، يبرز مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والذي أمر وزير البترول باستمرار وانتظام أعمال مد شبكات خطوط الغاز. 

ويجري حاليًا العمل على الشبكات الخارجية والداخلية في 721 قرية ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء بالفعل من 535 قرية، 485 منها قد تم تزويدها بالغاز الطبيعي، والعمل جارٍ لاستكمال باقي القرى. 

بالإضافة إلى ذلك، هناك 120 قرية يجري حاليًا تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها فقط، حيث تم الانتهاء من 72 قرية منهم، ليصبح إجمالي القرى التي تشملها أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية.

 مد شبكات خطوط الغاز

كما بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال مد شبكات خطوط الغاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة يبلغ حوالي 27 ألف كيلومتر، ما يمثل نسبة 47% من إجمالي الشبكات المنفذة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2024، وهي الفترة التي تمتد لأربعين عامًا.

تموين السيارات بالغاز الطبيعي

في ذات السياق، تقترب وزارة البترول من إنهاء تنفيذ مشروع ضخم يشمل عددًا كبيرًا من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية. 

يأتي هذا المشروع ضمن المشروع القومي للانتشار السريع لمحطات التموين، وفقًا للتعليمات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استغلال الثروات الطبيعية من الغاز في مصر وتقليل الاعتماد على استيراد الوقود السائل.

مصفاة ميدور

وفي جانب آخر من جوانب قطاع الطاقة، يستمر تنفيذ مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والذي يعتبر من المشروعات الحيوية التي تعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي. 

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع التوسعات بمصفاة ميدور حوالي 2.7 مليار دولار، ويهدف المشروع إلى توفير منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تقدر بحوالي 3 ملايين طن سنويًا، بما في ذلك السولار والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت. 

من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الكلية للمصفاة، بعد إضافة الكميات الجديدة، إلى نحو 7.6 مليون طن سنويًا.

مشروع إنشاء الألواح الخشبية 

إضافة إلى ذلك، يتم حاليًا تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات الاستثمارية بإجمالي استثمارات تقارب 1.4 مليار دولار، من بين هذه المشروعات، مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا أش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته في مدينة العلمين الجديدة. 

الثروات التعدينية

هذه المشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في مصر من خلال تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، والتي يتم استيرادها حاليًا بالكامل، إضافة إلى مشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي في دمياط.

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

كما تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها في تنفيذ مشروع تقييم وتأكيد الاحتياطي المؤكد لخام الفوسفات، وذلك لتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية في مصر، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء.

مشروعات قطاع البترول والتعدين وزارة البترول مصفاة ميدور مشروعات الغاز بحياة كريمة

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى من معاقبة إمام عاشور بعد واقعة "مول الشيخ زايد"

طعنة نافذة بالصدر.. وفاة شاب فى مشاجرة بمرسى مطروح

وفاة و8 إصابات فى انقلاب ميكروباص ببولاق الدكرور بالقاهرة

"ولاد رزق" يقترب من 20 مليون فى ليلة واحدة

رسائل تهنئة يوم الأب 2024 والسبب وراء الاحتفال به

بعد أزمة القس دوماديوس حبيب.. شروط الترشح للكهنوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس