لاستغلال ثروات مصر.. استثمارات ومشروعات بترول وتعدين تدخل الخدمة 30 يونيو

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على إنهاء بعض المشروعات القومية التي بدأت في تنفيذها، 30 من يونيو الجاري، بالإضافة إلى مشروعات أخرى من المتوقع أن تكتمل خلال هذا العام.

مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى

ومن بين هذه المشروعات، يبرز مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والذي أمر وزير البترول باستمرار وانتظام أعمال مد شبكات خطوط الغاز.

ويجري حاليًا العمل على الشبكات الخارجية والداخلية في 721 قرية ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء بالفعل من 535 قرية، 485 منها قد تم تزويدها بالغاز الطبيعي، والعمل جارٍ لاستكمال باقي القرى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 120 قرية يجري حاليًا تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها فقط، حيث تم الانتهاء من 72 قرية منهم، ليصبح إجمالي القرى التي تشملها أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية.

مد شبكات خطوط الغاز

كما بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال مد شبكات خطوط الغاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة يبلغ حوالي 27 ألف كيلومتر، ما يمثل نسبة 47% من إجمالي الشبكات المنفذة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2024، وهي الفترة التي تمتد لأربعين عامًا.

تموين السيارات بالغاز الطبيعي

في ذات السياق، تقترب وزارة البترول من إنهاء تنفيذ مشروع ضخم يشمل عددًا كبيرًا من محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروع القومي للانتشار السريع لمحطات التموين، وفقًا للتعليمات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استغلال الثروات الطبيعية من الغاز في مصر وتقليل الاعتماد على استيراد الوقود السائل.

مصفاة ميدور

وفي جانب آخر من جوانب قطاع الطاقة، يستمر تنفيذ مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والذي يعتبر من المشروعات الحيوية التي تعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع التوسعات بمصفاة ميدور حوالي 2.7 مليار دولار، ويهدف المشروع إلى توفير منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تقدر بحوالي 3 ملايين طن سنويًا، بما في ذلك السولار والبنزين عالي الأوكتين ووقود النفاثات والبوتاجاز والكبريت.

من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الكلية للمصفاة، بعد إضافة الكميات الجديدة، إلى نحو 7.6 مليون طن سنويًا.

مشروع إنشاء الألواح الخشبية

إضافة إلى ذلك، يتم حاليًا تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات الاستثمارية بإجمالي استثمارات تقارب 1.4 مليار دولار، من بين هذه المشروعات، مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا أش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته في مدينة العلمين الجديدة.

الثروات التعدينية

هذه المشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في مصر من خلال تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، والتي يتم استيرادها حاليًا بالكامل، إضافة إلى مشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي في دمياط.

كما تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها في تنفيذ مشروع تقييم وتأكيد الاحتياطي المؤكد لخام الفوسفات، وذلك لتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية في مصر، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء.