الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 53 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة

حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات البناء

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها في المهد. 

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط وإزالة ٥٣ حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز: العياط، أطفيح، الصف، أبو النمرس، كرداسة، منشأة القناطر، أوسيم، وحي الوراق بإجمالي مساحه ٥٨٧٥م٢. 

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المخالفات التي تم ضبطها ضمت ٤١ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحه ٤٨٢٥م٢ و١٢ حالة بناء مخالف بمساحه ١٠٥٠م٢ وشملت مخالفات بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات وقد تمت إزالتها بالكامل مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أطفيح، و١٠ حالات بمركز العياط، و٩ حالات بمركز أوسيم، و٧ حالات بمركز منشأة القناطر، و٥ حالات بمركز الصف، و٤ حالات بمركز كرداسة، وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق. 

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال إيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
حملة إزالة مخالفات البناء
إزالة بناء مخالف التعديات الأراضي الزراعية الجيزة عيد الأضحى

مواد متعلقة

ذبح 3067 أضحية مجانًا فى مجازر الجيزة خلال عيد الأضحى

محافظ القاهرة: استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل طوال أيام عيد الأضحى

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

أماكن ذبح أضاحي عيد الأضحى 2024 في القاهرة الكبرى

محافظ القاهرة: أنهينا استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

محافظ الجيزة: فتح المجازر بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى

محافظ القاهرة يتابع استعدادات محور البساتين لاستقبال الأضاحي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

"عروس السماء".. أزمة قلبية تنهى حياة "نانسى" فى ليلة العمر

توفيت ليلة زفافها.. تشييع جثمان "نانسى" عروس المنيا

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيكل اقتصادى مستقل بتوجيهات السيسى.. أبرز المعلومات

خطأ في الاسم وعادي نتصور.. قصة محاكمة "إنجي حمادة" و"كروان مشاكل"

مصدر ينفى لـ"إكسترا نيوز" إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه