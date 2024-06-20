إزالة 53 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها في المهد.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط وإزالة ٥٣ حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز: العياط، أطفيح، الصف، أبو النمرس، كرداسة، منشأة القناطر، أوسيم، وحي الوراق بإجمالي مساحه ٥٨٧٥م٢.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المخالفات التي تم ضبطها ضمت ٤١ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحه ٤٨٢٥م٢ و١٢ حالة بناء مخالف بمساحه ١٠٥٠م٢ وشملت مخالفات بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات وقد تمت إزالتها بالكامل مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز أطفيح، و١٠ حالات بمركز العياط، و٩ حالات بمركز أوسيم، و٧ حالات بمركز منشأة القناطر، و٥ حالات بمركز الصف، و٤ حالات بمركز كرداسة، وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال إيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء

حملة إزالة مخالفات البناء