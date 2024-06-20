الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين: مواقف روسيا وفيتنام متقاربة إن لم تكن متطابقة

بوتين
بوتين

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواقف روسيا وفيتنام بـ"المتقاربة" إن لم تكن "متطابقة".

وأكد بوتين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي "تاو لام"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، التعاون في الأمم المتحدة والقمم الآسيوية وآسيان إضافة إلى الاهتمام المشترك في بناء هيكل أمني جديد مبني على مبدأ عدم استخدام القوة والحل السلمي للأزمات وعدم بناء تحالفات عسكرية في المنطقة.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، زيارة إلى دولة فيتنام التي تزودها موسكو بالأسلحة منذ عقود، غداة توقيعه اتفاقية دفاعية مع كوريا الشمالية تقلق الدول الغربية.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن يفضي هذا التقارب المتواصل إلى إمدادات ذخائر وصواريخ كورية شمالية جديدة لروسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

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